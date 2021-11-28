Москва, , 16:30 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью российского певца и композитора Александра Градского выразил народный артист России Сергей Жилин.

Александр Градский Kodru

«Очень жаль, что этого человека (Александра Градского — прим. ИА REGNUM) больше с нами нет, — сказал Жилин в беседе с RT. — После его ухода мы, конечно, много потеряли. Потому что таких людей больше нет, ни с таким голосом, ни с такой харизмой, ни с таким подходом к профессии».

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября 2021 года в Москве скончался народный артист России Александр Градский.

Читайте также: Умер певец и композитор Александр Градский. Биография