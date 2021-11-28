Лилонгве, 28 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Введенные ЕС, США и Великобританией запреты на въезд из ряда стран Африки необоснованны, заявил президент Малави Лазарус Чаквера.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Односторонние запреты на поездки, введенные Великобританией, ЕС, США, Австралией и некоторыми другими странами в отношении государств САДК, являются совершенно необоснованными. Меры борьбы с коронавирусом должны основываться на науке, а не на афрофобии», — написал он в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор дал высокую оценку работе учёных ЮАР по выявлению «Омикрон"-штамма коронавируса и оперативным действиям властей по распространению этой информации.

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