Курган, 28 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Курганской области по состоянию на 28 ноября охват взрослого населения вакцинацией составил 61,9%. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

Первым компонентом вакцины привиты 1112 человек. Полностью прошли вакцинацию 301 024 курганца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с начала пандемии коронавируса на 28 ноября зарегистрировано 44 850 случаев заражения, вылечились 35 387, скончались 869 человек.