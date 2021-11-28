Бишкек, , 16:12 — REGNUM В ЦИК Киргизии поступило 17 сообщений о нарушениях в день выборов депутатов республиканского парламента. Об этом заявил заместитель председателя центризбиркома Тынчтык Шайназаров на брифинге сегодня, 28 ноября.

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По его словам, все они официально зарегистрированы центральной избирательной комиссией.

Наиболее часто кандидаты в депутаты, их представители, избиратели и наблюдатели жаловались на нарушения условий предвыборной агитации и на неполадки в работе автоматизированных считывающих устройств — поступили сообщения о том, что выявлено по пять подобных фактов.

Также зафиксировано три жалобы на членов участковых избирательных комиссий, два возможных факта подкупа избирателей и один случай массового подвоза избирателей к участкам для голосования.

«Нарушений по сравнению с предыдущими парламентскими выборами фиксируется значительно меньше. К примеру, по фактам подкупа избирателей на предыдущих выборах поступило 173 жалобы, а на нынешних — только 54 жалобы», — утверждает замглавы центризбиркома Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября в Киргизии проходят парламентские выборы. В соответствии с новой конституцией, принятой 11 апреля 2021 года, теперь в законодательного собрания страны будут не 120, а 90 депутатов.

Избирают их по смешанной системе — 54 парламентария от политических партий (по пропорциональной системе) и ещё 36 депутатов в одномандатных избирательных округах.