Москва, , 16:12 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 28 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет

Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса; в аэропорту «Внуково» отменено два рейса, еще один задержан; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 28 ноября в Москве температура воздуха поднимется до +5 °С.