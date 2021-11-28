Более 10 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Москва, 28 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 28 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Самолет
Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса; в аэропорту «Внуково» отменено два рейса, еще один задержан; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще два отменено.
Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 28 ноября в Москве температура воздуха поднимется до +5 °С.