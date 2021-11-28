Курган, 28 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 869 человек. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сутками ранее число скончавшихся составляло 863 — на шесть человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, c начала пандемии в Курганской области подтвердили 44 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 35 387 курганцев.