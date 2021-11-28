Рука, Финляндия, , 16:10 — REGNUM Российские спортсмены Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артем Мальцев заняли весь пьедестал гонки преследования на дистанции 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

Пьедестал Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Большаков преодолел дистанцию за 35 минут 23,7 секунды. Устюгов отстал на 0,5 секунды, Мальцев — на 0,7 секунды. Четвертое место занял Иван Якимушкин (+5,3).

Этап мирового первенства в Финляндии завершится 28 ноября.

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