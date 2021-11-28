Бишкек, 28 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Киргизии продолжается голосование на выборах депутатов республиканского парламента. По состоянию на 16:00 по местному времени (13:00 МСК) по единому избирательному округу проголосовали 829 тысяч из 3,7 млн избирателей.

Киргизия

Таким образом в голосовании участвовали около 22,4% от общего числа киргизстанцев, допущенных до выборов. В одномандатных избирательных округах проголосовали чуть больше 22,5% избирателей.

Наиболее активно принимают участие в голосовании жители Нарынской области, Таласской области и города Оша. Самая низкая активность избирателей в Чуйской области, в столице Киргизии и в Иссык-Кульской области.

Кандидаты в депутаты, избиратели и наблюдатели жалуются на подкуп и подвозы избирателей, на «помеченных» избирателей — в медицинских масках с печатью, на частые сбои аппаратуры для идентификации избирателей и урн для голосования.

Также поступают немногочисленные жалобы на нарушение тайны голосования, на фотографирование бюллетеней и на нарушение избирателями и членами избирательных комиссий на местах санитарно-эпидемиологических требований — и те, и другие находятся на участках для голосования без масок и не обрабатывают руки дезинфицирующими растворами.

ИА REGNUM напоминает, что по новым правилам в парламент Киргизии будут избраны не 120, а 90 депутатов — 54 по партийным спискам и 36 в одномандатных округах. На депутатские мандаты претендуют более тысячи представителей 21 политической партии и около 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.Читайте также: Киргизия готовится выбрать новый парламент — что ждет страну?