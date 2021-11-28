Ашхабад, , 16:06 — REGNUM Критическое значение для борьбы с терроризмом имеет региональное и международное сотрудничество. Об этом 28 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии пятнадцатого саммита Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Мы должны вести борьбу с террористическими организациями, не ставя различий между ними, — цитирует Эрдогана Anadolu Ajansı. — По мере очищения региона от таких кровавых организаций, как … «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ускорится процесс наступления спокойствия, стабильности, а также экономического развития».

По его словам, в этой связи очень важно «действовать против всех форм терроризма в рамках солидарности».

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября в Туркмению прибыл с официальным визитом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.