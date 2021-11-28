Екатеринбург, 28 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 29 ноября снова ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 м/с, сообщают синоптики.

Steve F Ветер

В областном главке МЧС призывают уральцев соблюдать меры безопасности. Если ветер застал на улице, то нужно укрыться от него в прочном здании. А автовладельцам рекомендовано быть максимально внимательными и бдительными и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее регионе уже объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В некоторые дни его порывы превышали 20 м/с.