Москва, 28 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Концепция развития отечественного кинематографа на период до 2030 года будет принята в 2022 году. Об этом сообщила ТАСС глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

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Максимченко рассказала, что заседание правительственного совета по кинематографии должно состояться до конца 2021 года. Она отметила, что в настоящее время ведётся доработка концепции. В частности, в документ вносятся изменения на основе актуальных данных, связанных с пандемией.

Разработка концепции ведётся с учётом стремительного развития российской киноиндустрии. Максимченко отметила, что об этом свидетельствуют большое число наград и номинаций отечественных картин на международных фестивалях.

«Я уверена, что в следующем году мы её [концепцию] примем», — подчеркнула глава департамента кинематографии Минкультуры РФ.

Концепция будет отражать стремление Минкультуры РФ к децентрализации производства фильмов. Планируется, что комплексная программа по развитию кинопроизводства будет создана во всех регионах страны.