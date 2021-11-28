Москва, 28 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Скрывающие от кредиторов за границей свое имущество российские граждане предпочитают для этого Испанию, Великобританию, Кипр и США. Это 28 ноября следует из данных коллекторского агентства «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»), которые приводит РБК.

Долги

Уточняется, что совокупная стоимость имущества жителей России, долги которых пытаются взыскать коллекторы, составляет $1 млрд и порядка 90% из нее приходится на долю недвижимости.

Также указывается, что, по данным АБК, больше всего заграничного имущества у российских должников в Испании, Великобритании, на Кипре и в США.

При этом директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина пояснила, что оценки АБК основаны на имеющихся у него кейсах и на открытой информации об инициированных спорах иных кредиторов. Кроме того, она уточнила, что в основном за взысканием долгов обращаются банки и инвестиционные компании и в ряде случаев — физлица и коллекторские агентства.

Помимо того, коллекторское агентство составило портреты российских должников с недвижимостью в двух популярных юрисдикциях — Испании и Великобритании. По данным АБК, типичный российский должник — это человек в возрасте 54 лет, при этом четверть из них — старше 60 лет. При этом 87% должников, имеющих имущество в Испании, женаты, а 74% имеют детей, в Британии к таковым относится по 51%.

«Портреты должников в разных юрисдикциях абсолютно разные, но в том числе есть зависимость от масштаба бизнеса. Например, у тех, кто инвестировал в Великобритании и имеет там активы, изначально был более крупный бизнес в России, нежели у среднестатистического «испанского» должника», — добавила Уткина.

Кроме того, указывается, что в 84% случаев российские должники из Испании вкладывают деньги в недвижимость, стоимость которой в разы ниже, чем в Великобритании — €820 тыс. против €5,2 млн.