Москва, , 15:50 — REGNUM Провести глубокую амнистию капиталов предлагают депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходима глубокая амнистия капитала. Мы всё время слышим про страшные расследования, про то, что у какого-то бизнесмена найдены сумасшедшие миллионы и миллиарды, которые лежат в офшорах, спрятаны в офшорах, у чиновников каких-то. Мы со стороны ЛДПР предлагаем, чтобы эти деньги работали на Россию, поэтому необходимо провести амнистию капитала», — сказал депутат Госдумы Василий Власов.

При этом амнистия должна проводить при определенных гарантиях со стороны государства, считает парламентарий.

«Может быть, Центральный банк скажет: вот банк, тайна вкладов гарантируется, и люди, которые в своё время, в 90-е, приватизировали, огромное количество денег получили, или современные бизнесмены, или вот про криптовалюту здесь много вопросов было — все эти деньги, пожалуйста, можете хранить в этом банке, и никаких вопросов к этому не будет», — рассуждает он.

Третья волна амнистии капитала, позволяющая задекларировать активы за рубежом и перевести их в российскую юрисдикцию, стартовала в России 1 июня 2019 года и завершилась 29 февраля 2020 года.

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