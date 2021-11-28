Новосибирск, , 15:45 — REGNUM В Новосибирске скончался инженер Сибирской генерирующей компании (СГК), который провалился в яму с кипятком. 35-летний мужчина получил ожоги 55% тела.

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Напомним, что 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком.

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«Сегодня скончался наш коллега, пострадавший в лицее № 12. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщили «НГС Новостям» в СГК.

Отметим, что 25 ноября сообщалось, что врачи начали операцию по пересадке кожи мужчине. Тогда его состояние оценивали как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 ноября скончался сотрудник Сибирской генерирующей компании, провалившийся в яму с кипятком. 8 ноября стало известно о смерти слесаря учебного заведения.

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