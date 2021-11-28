Манчестер, Великобритания, 28 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Манчестер Сити» не отпустит своего испанского полузащитника Феррана Торреса во время зимнего трансферного окна в команду «Барселона». Об этом 28 ноября сообщает AS.

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По данным источника, в манчестерской команде намерены выручить за своего 21-летнего футболиста не менее €70 млн, однако каталонский клуб не может в настоящее время позволить себе такие расходы.

При этом ранее игрок уже согласовал с «Барселоной» условия личного контракта.

Отметим, в нынешнем сезоне Ферран Торрес сыграл в составе «Манчестер Сити» в семи матчах и отличился в них тремя голами и одной результативной передачей