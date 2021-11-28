Кызыл, 28 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Аграрии Тувы, по данным на 1 ноября, намолотили 6647,4 тонны зерновых и зернобобовых культур, что на 53,8% больше показателей 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Почти 60% всего зерна было выращено в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Средняя урожайность составила 10,1 центнера с гектара, что на 0,8 центнера больше, чем в прошлом году.

«В хозяйствах всех категорий на 1 ноября 2021 года собрано 17 833,3 тонны картофеля, что соответствует уровню предыдущего года, и 2131,6 тонны овощей открытого и защищенного грунта (на 3,6 процента больше)», — отметили в службе статистики.

Урожайность картофеля снизилась на 0,2 центнера, овощей открытого грунта выросла на 0,3 центнера.