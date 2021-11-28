Ухань, Китай, , 15:30 — REGNUM Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASIC) завершила строительство индустриального парка по выписку спутников и твердотопливных ракет. Об этом сообщает газета China Daily.

Китайский спутник «Гаофэн-5» Weibo.com

Генеральный директор CSAIC Лю Шицюань объявил о завершении строительства промышленного парка на коммерческом аэрокосмическом форуме. Ракетный индустриальный парк расположен на национальной базе аэрокосмической промышленности в Ухане.

Новая площадка сможет производить до 20 твердотопливных ракет-носителей в год. Производственная мощность линии по сборке спутников составит около 100 аппаратов весом менее одной тонны в год.

Производимые носители и аппараты будут использоваться для коммерческих проектов. В течение 14-й пятилетки, идущей с 2021 по 2025 год, в Китае планируют ежегодно проводить около 10 коммерческих запусков.

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