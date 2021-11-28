Сочи, Краснодарский край, , 15:25 — REGNUM Российский саночник Роман Репилов стал третьим на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи. Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Репилов на пьедестале почёта Sandro Halank

При этом победителем этапа мирового первенства стал немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг, по итогам двух попыток показавший результат 1 минута 44,626 секунды. Второе место еще у одного немецкого спортсмена — Феликса Лоха, отставшего от победителя на 0,158 секунды.

Отставание Репилова от лидера составило 0,208 секунды.

Отметим, 25-летний Роман Репилов является трехкратным чемпионом мира, а также он два раза выиграл серебряные и один раз бронзовую награды на первенствах мира.