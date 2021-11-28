Сочи, Краснодарский край, 28 ноября 2021, 15:25 — REGNUM Российский саночник Роман Репилов стал третьим на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи. Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
При этом победителем этапа мирового первенства стал немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг, по итогам двух попыток показавший результат 1 минута 44,626 секунды. Второе место еще у одного немецкого спортсмена — Феликса Лоха, отставшего от победителя на 0,158 секунды.
Отставание Репилова от лидера составило 0,208 секунды.
Отметим, 25-летний Роман Репилов является трехкратным чемпионом мира, а также он два раза выиграл серебряные и один раз бронзовую награды на первенствах мира.