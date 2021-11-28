Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 28 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Шурышкарском районе Ямала возбуждено уголовное дело о присвоении руководителем животноводческого предприятия «Мужевское» 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура ЯНАО.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

По версии следствия, в июне 2021 года директор предприятия списал мясную продукцию на 1,5 млн рублей. При этом продукция к ветеринарному осмотру не подвергалась, экспертиза в целях определения возможности её утилизации или уничтожения не проводилась, отсутствуют и документ о её сжигании.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 160 УК РФ («Присвоение, совершенное в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приуральском районе ЯНАО начальник управления администрации и двое бизнесменов подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Их подозревают в хищении 50 млн бюджетных рублей.