Абакан, 28 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Хакасии с начала 2021 года из-за «опасного курения» произошло 48 пожаров, в результате чего погибли 48 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Fonwall.ru Сигареты

Как отмечается, небрежное обращение с огнём, в том числе при курении остаётся одной из наиболее распространённых причин возникновения пожаров.

«Почти все пожары от сигареты «сопровождаются» алкоголем, и схема одинакова — выпил, закурил, уснул», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в регионе зарегистрировано 1832 пожара. Чаще всего возгорания происходят в жилых домах (269), надворных постройках (155), банях (126).

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