Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели двоих пенсионеров. Проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району города, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Пожар

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР

Пожар произошёл на улице Самолётной на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Тела направлены на вскрытие. По предварительным данным, смерть не связана с криминалом.

Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что погибшими оказались женщина 1936 года рождения и мужчина 1940 года рождения. Возможной причиной пожара стала неправильная (самодельная) скрутка электропроводки.