Екатеринбург, 28 ноября 2021, 15:11 — REGNUM В Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели двоих пенсионеров. Проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району города, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.
Пожар произошёл на улице Самолётной на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Тела направлены на вскрытие. По предварительным данным, смерть не связана с криминалом.
Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что погибшими оказались женщина 1936 года рождения и мужчина 1940 года рождения. Возможной причиной пожара стала неправильная (самодельная) скрутка электропроводки.