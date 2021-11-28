Хабаровск, , 15:10 — REGNUM Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл хабаровской команде «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

При этом счет в матче открыли гости шайбой финского форварда «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена (9-я минута). Однако на этом хоккейная фортуна отвернулась от гостей и последовавшие за этим голы Данила Файзуллина (9-я) и чешского нападающего Давида Томашека (25-я) принесли победу «Амуру».

Отметим, в следующем матче «Амур» 2 декабря на выезде сыграет с челябинской командой «Трактор», а «Салават Юлаев» 30 ноября также на выезде встретится с владивостокским клубом «Адмирал».