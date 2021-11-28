Новосибирск, 28 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области в преддверии XXIV зимних Олимпийских игр пройдут тренировки кёрлингистов и сноубордистов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Shabbytochicnz Кёрлинг

«Уверен, что та инфраструктура, которая создана в нашем регионе для развития зимних видов спорта, позволит спортсменам достойно провести необходимые тренировочные мероприятия», — отметил министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов.

Так, в январе в кёрлинг-клубе «Пингвин» пройдут тренировки женщин и мужчин, в том числе в дисциплине «смешанные пары». Что касается сноуборда, то запланированы тренировки по дисциплинам «слоуп-стайл», «биг-эйр», «хаф-пайп». Они будут проходить на базе Спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду.

Напомним, что XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В них планируется участие порядка 4 тысяч спортсменов из более 85 стран, которые разыграют 109 комплектов медалей в 13 видах спорта.