Москва, , 15:49 — REGNUM Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась относительно видео с выступления певца Димы Билана в Казахстане. Она опубликовала пост на эту тему в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ксения Собчак Скриншот с YouTube

Собчак призналась, что ей «грустно» от увиденного в ролике, однако она посочувствовала и поддержала музыканта. «Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7», — считает журналистка.

ИА REGNUM напоминает, что Дима Билан выступил на свадьбе в Казахстане в нетрезвом виде. Позже он извинился перед зрителями в личном Instagram-аккаунте и объяснил это своей усталостью и переживаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Дима Билан оправдался за выступление в нетрезвом виде