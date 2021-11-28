Кемерово, , 14:58 — REGNUM Выживший в кузбасской шахте «Листвяжная» горноспасатель Александр Заковряшин чувствует себя уже лучше. Об этом он сам сообщил по телефону.

Горноспасатели Dnmchs.ru

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«Чувствую себя сегодня лучше, чем вчера, проводят все необходимое лечение, медперсонал внимательный, уход хороший, питание отличное», — сказал Александр Заковряшин.

Он подчеркнул, что, если позволят врачи, готов вернуться к профессии горноспасателя.