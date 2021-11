Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Видеостриминговый сервис Disney+ начал показ документального фильма Питера Джексона об истории записи альбома Let It Be британской музыкальной группы The Beatles. Об этом сообщается на странице сервиса Disney+ в социальной сети Twitter.

The Beatles EMI

Режиссёр Питер Джексон заявил о своём намерении снять документальный фильм о группе The Beatles в 2019 году. При работе над фильмом лауреат премии «Оскар» использовал ранее не издававшийся материал, включая 55 часов документального видео.

Итогом работы стал трёхсерийный фильм The Beatles: Get Back. Картина рассказывает об истории создания последнего студийного альбома группы, выпущенного в мае 1970 года.

Один из основателей The Beatles Пол Маккартни ранее познакомился с работой Джексона. Он назвал The Beatles: Get Back «потрясающим фильмом».