Нью-Йорк, США, , 14:53 — REGNUM Австралийский боксёр Джордж Камбосос победил представителя США Теофимо Лопеса в поединке, на кону в котором стояло звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 61,23 кг, проходившем в Нью-Йорке. Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бокс Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР

По итогам всех 12 заявленных раундов судьи раздельным решением отдали победу австралийцу.

Таким образом Лопес проиграл свои титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). При этом Камбосос до этого боя являлся обязательным претендентом на звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Отметим, это победа стала 20-й (10 — нокаутом) в активе 28-летнего ни разу непобежденного Джорджа Камбососа. Для 24-летнего Теофимо Лопеса это поражение стало первым при 16 (12 нокаутом) выигранных поединках.