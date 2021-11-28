Москва, 28 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. TikTok-дом PopStar сделал ребрендинг. Об этом 28 ноября пишет портал SRSLY.

Chantelle van Heerden TikTok

По данным портала, команда PopStar теперь называется WillStar. У организации сменился логотип, а также её описание — теперь она позиционируется как «закрытое эксклюзивное сообщество блогеров».

Ранее члены PopStar намекали на заметные изменения в TikTok-доме. «Вы больше не увидите PopStar в том виде, в котором вы привыкли видеть. Пришло время меняться, пришло время двигаться вперёд, пришло время создавать новую историю», — писали участники.