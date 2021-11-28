Кемерово, , 14:51 — REGNUM Тела пятерых горняков, которые были подняты из шахты «Листвяжная», были обнаружены на глубине 365 м, спасатели шли к ним 4,6 км. Взрыв застал шахтёров на рабочих местах. Об этом сообщили в правительстве Кузбасса.

Шахта (сс) Free-Photos

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Напомним, что ранее из кемеровской шахты «Листвяжная» спасатели подняли тела пяти шахтёров. Все они предварительно опознаны.

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«Тела шахтеров подняты на поверхность. Сотрудниками компании они опознаны, для дальнейшего опознания будут приглашены родственники. Это горняки с участка подготовительных работ №5: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович», — сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отметим, что сейчас в шахте осталось одно отделение горноспасателей, которое обеспечивает откачку воды.