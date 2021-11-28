Улаганский район, Алтай, 28 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры выявили завышение цен на социально значимые продукты питания в одном из магазинов села Улаган в Республике Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

pixel1 Хлеб и колбаса

Так, предельные уровни торговых надбавок были превышены до 10% на хлеб, колбасу, сыр, а также синтетические моющие средства. В связи с этим прокурор внёс представление в адрес владельцев торговой организации и возбудил дело об административном правонарушении.

«В результате принятых мер цены на социально значимые товары в продовольственных магазинах приведены в соответствие с установленными уровнями торговых надбавок», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 1,5% и достигла 5005,60 рубля в расчёте на 1 человека. При этом в целом потребительские товары в регионе с начала года выросли на 6,1%.

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