Вашингтон, 28 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Американская актриса Линдси Лохан обручилась со своим возлюбленным Бадером Шаммасом. Об этом артистка сообщила в личном Instagram-аккаунте 28 ноября.

Скриншот с YouTube Линдси Лохан

https://www.instagram.com/p/CW0Kt4LLUu3/

Лохан опубликовала фотографии, на которых она позирует вместе с Шаммасом — на безымянном пальце у неё надето помолвочное кольцо. «Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее», — подписала она снимки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Линдси Лохан сыграет в новом фильме сервиса Netflix. Название проекта пока держится в тайне.