Прага, , 14:35 — REGNUM Церемонию назначения новым премьер-министром Чехии лидера либеральной коалиции «Вместе» Петра Фиалы, ранее победившей на парламентских выборах в стране, провел чешский президент Милош Земан. Об этом 28 ноября сообщает Чешское телевидение.

Петр Фиала David Sedlecký

«Президент Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром, а Фиала принял присягу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе церемонии, прошедшей в загородной резиденции чешского президента «Ланы», Земан, ранее заразившийся новым коронавирусом, находился за специальной прозрачной стеной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что случай заражения «Омикрон"-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 подтверждён в Чехии.