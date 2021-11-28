Санкт-Петербург, 23 июня, 2020, 15:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области зафиксирован самый высокий процент выздоровевших от COVID-19 среди всех регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО 23.06.2020

По состоянию на 23 июня, в целом по регионам Северо-Запада показатель выздоровления от коронавирусной инфекции за неделю вырос на 10% и составил 58% от общего числа выявленных случаев коронавируса.

«Выше всего процент выздоровевших на Северо-Западе в Ленинградской области — 97% (3932 человека, неделей ранее 76%, 2796 человек). Это также один из самых высоких показателей по России. На втором месте по региону находится Вологодская область — 71% (1042 человека, на 16 июня — 61%, 799 человек), на третьем Мурманская — 69% (3165 человек, неделей ранее 69%, 2810 человек)», — подсчитали в ИЦК.

Санкт-Петербург по уровню выздоровления оказался только на четвертом месте в СЗФО. В городе выздоровело 61% от общего количества выявленных заболевших (13 868 человек, 47%, 9971 человек неделей ранее).

В Калининградской области выздоровели 55% (1300 человек), в Республике Коми — 43% (1254 человека), в Архангельской области — 42% (1996 человек), в Карелии — 40% (416 человек), в Ненецком автономном округе — 35% (33 человека).

Самый низкий процент выздоровевших демонстрируют Псковская область — 30% (736 человек, на 16 июня — 28%, 525 человек) и Новгородская область — 25% (631 человек, неделей ранее — 23%, 494 человека).

Напомним, В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 356 429 человек. За весь период по России от COVID-19 умерло 8359 человек.