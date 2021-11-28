Владивосток, 28 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сочи» нанес поражение с разгромным счетом команде из Владивостока «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 2:8.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились латвийский защитник Янис Якс (15-я минута), шведский защитник Давид Рундблад (22-я), Кирилл Мельниченко (22-я), оформивший в матче дубль словацкий форвард Мартин Бакош (24-я и 51-я), Ярослав Дыбленко (26-я), Дмитрий Колготин (50-я) и Амир Гараев (55-я, в большинстве).

У «Адмирала» голы забили Владислав Ушенин (8-я, в большинстве) и Артем Гареев (28-я, в большинстве).

Отметим, эта победа стала для «Сочи» четвертой подряд, в следующем матче клуб 2 декабря примет у себя команду «Сибирь». «Адмирал» потерпел второе подряд поражение и 30 ноября сыграет с «Салаватом Юлаевым».