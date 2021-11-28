Москва, 28 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Руководство Первого канала приняло решение продолжить трансляцию десятого сезона шоу «Голос» после смерти одного из наставников, музыканта Александра Градского.

Kodru Александр Градский

«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросал «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков», — рассказали в пресс-службе Первого канала. «Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — заявили представители телеканала.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет скончался Александр Градский. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.