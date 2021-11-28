Красноярск, 28 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Союз кинематографистов России прорабатывает возможность создания фонда для поддержки региональных кинопроектов, заявил исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов Дмитрий Якунин. Об этом сообщает ТАСС.

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Якунин объяснил, что фонд поддержки регионального кинематографа поможет привлекать частные инвестиции. Также он может поддерживаться Союзом кинематографистом и региональными бюджетами. Фонд сможет помогать не только в создании продукции, но и в продвижении готовых проектов в кинопрокате.

Презентация фонда должна состояться в апреле 2022 года на Московском кинофестивале. Планируется, что в 2022 году фонд займётся продюсированием 15 проектов с бюджетом в 200 млн рублей, в последующие два года — по 30 проектов с бюджетом 300 млн рублей.

«Мы хотим вместе с ведущими игроками киноиндустрии создать к 2024 году единую экосистему регионального кино», — подытожил Якунин.