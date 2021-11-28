Москва, , 14:27 — REGNUM Коллеги и знакомые певца и композитора Александра Градского выразили соболезнования родным артиста. Российские деятели культуры почтили память Градского в своих социальных сетях 28 ноября.

Александр Градский Rpo

Одним из первых в Instagram-аккаунте высказался певец Дима Билан. «Столько лет рядом, всегда были как отец и сын. Бывало и ругались, и мирились… Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушёл в лучший мир! А я видимо чувствовал и прощался», — написал он.

Певица и коллега Градского по шоу «Голос» Пелагея также посвятила пост новости о его смерти. «Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник. Не в проекте, — в жизни… Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас. Спасибо, что были здесь, и так щедро делились СОБОЙ», — поблагодарила она народного артиста. «Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно», — высказался о смерти Градского комик Максим Галкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2021 года скончался Александр Градский в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

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