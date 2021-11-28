Москва, 28 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Ранее выявленный в ЮАР штамм коронавируса «Омикрон», вероятнее всего, уже имеется на территории России. Об этом 28 ноября заявил российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, его слова приводит РИА Новости.

Orel-region.ru Владимир Круглый

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«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — сказал он.

Также Круглый призвал прекратить авиационное сообщение с названной страной до момента, пока новая разновидность SARS-CoV-2 не будет изучена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Израиля запретят с 29 ноября на две недели въезд иностранным гражданам из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон».