Москва, 28 ноября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В Сербии 27 ноября произошел народный бунт. Так сербский политик, лидер движения «Освобождение» Малджан Джорджевич охарактеризовал протесты граждан в нескольких городах Сербии, направленные против планов властей отдать большой участок земли в Западной Сербии под строительство рудника лития компании «Рио Тинто».

Младжан Джорджевич

Напомним, что австралийско-британский концерн «Рио Тинто» в Сербии намерен извлекать литий из минеральных пород с применением технологий, губительных для окружающей среды. По словам экологов, эти технологии вызывают такое загрязнение почвы и воды, что проживание на территории вокруг рудника становится абсолютно невозможным. В Сербии на днях был принят закон об экспроприации имущества, который позволит властям принудительно расселить население близлежащих сел. В Шапце на Западе Сербии, в Белграде и ряде других городов, население 27 ноября вышло на протесты — они заблокировали главные дороги. Во время протестов произошли столкновения демонстрантов и полиции, есть пострадавшие.

«Народ пронимает, что страной руководит человек, который для сохранения своей позиции готов продать почву, воздух, воду, берега рек, недра, Косово и Метохию, Республику Сербскую, историю и достоинство народа. Сербский народ восстал, чтобы остановить применение нового закона о референдуме, которым отменяется минимальная явка. Получается, что три проголосовавших человека могут протолкнуть любой вопрос — начиняя с признания Косово, вступления в НАТО и до передачи земель ядовитому руднику лития «Рио Тинто», — отметил Джорджевич.

По словам политика, вторая причина народного недовольства — это недавно принятый закон об экспроприации имущества. В соответствии с этим законом государство имеет право провозгласить любое недвижимое имущество «объектом государственного интереса» и отнять его у владельца, выплатив компенсацию, которую само государство и определяет, уточнил он.

«Все это делается из-за «Рио Тинто» — рудника лития, который должен открыться в западной Сербии. Это Вучич обещал своим западным спонсорам. Этот рудник уничтожит и воду и почву в этой части Сербии, люди оттуда должны переехать. Поэтому восстал народ в Шапце, в Белграде, в других городах Сербии», — рассказал Джорджевич.

Политик добавил, что беспорядки начались тогда, когда президент Александр Вучич направил подконтрольных ему футбольных фанатов к демонстрантам, для того, чтобы вызвать столкновения.

«Представители разных групп фанатов били народ безбольными битами. Полиция в некоторых местах применила грубую силу против народа», — сказал он.

По мнению Джорджевича, за народными протестами стоят экологические движения. «Народ просто не может терпеть ложь, предательство, воровство. Я ожидаю, что в будущем в Белграде соберутся народ, оппозиция, неправительственные организации, экологические движения для того, чтобы добиться отмены этих двух законов», — допустил политик.

«Я предполагаю, что они будут требовать того, о чем я говорю с самого начала создания движения «Освобождение». Александр Вучич должен уйти в отставку, а в Сербии должно формироваться переходное правительство, которое в течение одного года обеспечит условия для проведения свободных выборов. Мафию нельзя победить на выборах, а предательский режим Александра Вучича должен уйти из власти. Этот процесс как раз начался и это начало конца правления Вучича», — считает Младжан Джорджевич.