Донецк, , 13:48 — REGNUM Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в своём телеграмм-канале прокомментировал видеодоказательство того, что убивать жителей Донбасса может любой желающий на Украине.

Украинский пропагандист Бутусов «в отместку за голодомор» сделал артиллерийский выстрел в сторону Донбасса Цитата из канала kornilov1968

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На кадрах опубликованных svarschiki видно, как украинский журналист Юрий Бутусов не являющийся действующим военнослужащим ВСУ, производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев, о чем сам и заявляет. А крупнокалиберный снаряд понес смерть и разрушение жителям «неподконтрольных территорий».

Владимир Корнилов обратил внимание на то, что это произошло в День памяти жертв голодомора, из которого в современной Украине сделали инструмент для политических манипуляций.

«Поразительная «логика» у этих пропагандистов! То они кричат, что Москва якобы устроила голод в том самом Донбассе, показывают в фильмах, как в Сталино якобы ели детей. А теперь мстят дончанам за тот голод! И ведь как-то все это у них в головах укладывается!», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений. Теперь есть не только видеодоказательства применения ВСУ запрещённого тяжёлого вооружения, но и того, что стрелять по территории республик Донбасса, помимо украинских военных, может любой желающий. Достаточно иметь знакомого командира какой-нибудь бригады ВСУ.

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