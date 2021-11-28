Челябинск, , 13:47 — REGNUM В Челябинске на Алле Славы торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Стела «Город трудовой доблести» в Челябинске

Фото: gubernator74.ru

Почётной гостьей на этой церемонии стала труженица тыла Людмила Николаевна Журавлева, которой уже 94 года. Совсем юной она быстро обучилась ремеслу сварщика и затем трудилась ежедневно по 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее такая стела появилась в Магнитогорске. Напомним, почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено им в июле 2020 года. Автором проекта стелы стал скульптор-монументалист Денис Стритович.