Ханты-Мансийск, , 13:27 — REGNUM В Югре с 29 ноября и до конца недели ожидается потепление до плюсовой температуры. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского филиала Гидрометеоцентра России.

Югра Komanda-k.ru

Ветер в эти дни будет юго-западным 8−13 м/с.

В понедельник, 29 ноября средняя температура ночью составит −5…−10 °С, днём 0…-6°С. Во вторник, 30 ноября, температура ночью — 4 …-9°С, днём 0…-5°С. В среду, 1 декабря, ночью температура атмосферного воздуха упадёт до −3…−8 °C, днём поднимется +1…-4 °C.