28 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 14:20 — REGNUM Известие о грядущей автоматической индексации выплат некоторым категориям пенсионеров не слишком обрадовало людей. В социальных сетях опубликованы десятки комментариев о том, что размер доплат несоизмерим с текущей экономической ситуацией. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хорошо, что напомнили об индексации, а то могли бы и не заметить», — смеётся Степан.

«Граждан России предупредили о повышении пенсии, чтобы они смогли отметить это повышение. А то не заметят трех рублей и будут потом врать, что не повышали», — иронизирует Светлана.

«Всем работягам сделайте достойную пенсию, а не злите народ подачками с царского плеча. Сегодня у меня такая пенсия, что она оскорбляет моё человеческое достоинство», — предлагает Степан Разин.

«Позор», — толко и написал Аркадий Кучеренко.

«Конечно, когда цены на продукты взлетели в два раза и более, можно и пенсии повысить на 6−7%. Но и то не всем. Позор», — соглашается Дмитрий.

«Нужно посадить всех депутатов на 12 000 рублей в месяц», — считает Олег Басов.

Бедность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Доживших до 80 лет можно по пальцам пересчитать. Самый худший грех — лицемерие», — поддерживает другой участник обсуждения.

«Повышают на 700 рублей в 2021 году в среднем пенсам, проживающим в Алтайском крае — это федеральная надбавка — индексация, которую обещали при поднятии пенсионного возраста. Читайте Конституцию, там всё написано. Не зря ведь голосовали», — ответил Гостю N.

«Читайте Конституцию, там всё написано». И про вакцинацию, и QR-коды? Обманываете, поди, что там всё написано…» — иронизирует «Про».

»Так и мелькают заголовки: «Пенсионеров ожидают прибавки, увеличат выплаты». На самом деле — ничего, но осадочек-то остался, пенсионерам — прибавку к пенсии сделали!» — подписался в комментариях на ИА «Амител» читатель под псевдонимом «Электорат».

»Дорогие мои, пенсию надо заработать. А то сидели всю жизнь на печи, а теперь ноете. К работягам это не относится», — замечает читатель из Сургута.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2021 года, согласно данным Пенсионного фонда РФ, пенсии повысят трем категориям пенсионеров: проработавшим до августа 2021 года и уволившимся в последний месяц лета, гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, и тем, кто подавал заявление на перерасчёт.

К примеру, что касается граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, то их выплата вырастет вдвое — с 6 044 рублей 48 копеек до 12 088 рублей 96 копеек.

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