Минск, , 13:22 — REGNUM Тело избитого нелегального мигранта выбросили силовики Литвы на границу с Белоруссией. Об этом 28 ноября сообщается в Телеграмм-канале белорусского Государственного пограничного комитета.

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«27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что и тело избитого мигранта в спальном мешке без признаков жизни было найден непосредственно на литовско-белорусской границе. При этом отмечается, что в настоящее время месте обнаружения тела ведутся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления папы Римского Франциска о том, что в настоявшее время Средиземное море — это «большое кладбище» нелегальных мигрантов.