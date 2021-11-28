Москва, , 13:15 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким композитора Александра Градского. Телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

Александр Градский Kodru

Мишустин отметил, что Градский был по-настоящему уникальным певцом и композитором, талант которого проявлялся в самых разных жанрах. Он подчеркнул, что работы Градского затрагивали самые тонкие струны души и покоряли сердца.

Председатель правительства отметил душевную щедрость композитора, который без остатка отдавал себя зрителям и ученикам. Мишустин выразил уверенность, что уникальный голос Градского навсегда останется в сердцах слушателей.

«Это невосполнимая потеря для отечественной культуры, для родных и близких, для всех нас», — подытожил Мишустин.

Александр Градский умер в одной из больниц Москвы 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти назвали инфаркт головного мозга.