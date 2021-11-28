28 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал изучить вопрос о запрете на въезд в страну гражданам России.

Оксана Переможенко, , 13:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал изучить вопрос о запрете на въезд в страну гражданам России. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Реакция последовала в ответ на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента Украины.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, автор петиции — бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко, убивший в 2018 году в Одессе человека, заявляя, что это была самооборона.

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Новость обсудили на телеграм-каналах VESTI, «Украина Сейчас», а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие отметили, что если петиция будет поддержана Зеленским, то могут пострадать, прежде всего, обычные граждане Украины и России, которые имеют родствеников как в России, так и на Украине. Многие также напомнили, что в России проживают и работают немало украинских граждан, которые пересылают денежные средства на Украину, поддерживая украинскую экономику.

«Стерненко явно идиот. Подобные ограничения лишь создадут проблемы для простых людей. Народы России и Украины неразрывно связаны родственными узами. Так-то», — пишет Святослав М.

Сергей Стерненко Facebook.com sternenko

«Убийца чёт требует… В этом вся Украина», — добавила Анжела.

«Это бред, у людей полно родственников живут в России, из-за этого тупо не будет возможности видеть своих родных», — возмутился Ang.

«Безумие какое-то! А родственные связи… Родители, дети, внуки там и здесь, как можно, зачем так усложнять? Бред! Должны же прислушиваться к людям, мы их для чего выбирали!» — посетовала Татьяна.

«Въезд россиянам запретить, но газ мы у них всё равно брать будем», — смеется Катерина.

«Против любых границ и запретов. Против межнациональных разногласий. Ездить не смогут простые люди. Сейчас и так въехать в РФ, если не к ближайшему родственнику, нельзя», — добавил Serhii S.

«Полно родственников и заробитчан в России, что люди плохого сделали? Только политики стравливают», — возмутился Sergey K.

«У меня вопрос к украинскому обществу: собственно, не о том, что именно вещает гражданин Стерненко, а почему гражданину с его бэкграундом вообще дозволено вещать? Разве очки на носу отменили его ответственность за его общественно опасные деяния? Разве в украинском сообществе его деяния стали приемлемыми?» — недоумевает Михаил К.

Правый сектор (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ещё ему надо петицию замутить, чтобы те миллионы украинцев, которые на заработки в Россию ездят, все были признаны изменниками родины. Я уверен, у него ума хватит такое предложить», — добавил berrrg.

«Почему Стерненко не призывает, чтобы не транспортировать «агрессивный» российский газ и твэлы? Запретить, чтобы наши работники посылали на Украину деньги? Кто будет кормить тех активистов и патриотов?» — отметил Zaw Qaz.

«Ему нужно требовать добавки баланды, не более», — написал об авторе петиции Стерненко Боря М.

«Обязательно надо закрыть! Чтобы «гордые» шумеры (украинцы — О. П.) в Россию не просачивались!» — с сарказмом отметила «Масяня».

»Да пусть закрывают. Только сначала вывезут из России гастарбайтеров. И посмотрим, что эта власть будет делать. И кто им будет перечислять миллиарды. Закройте уже», — призвала Наталья Д.

«Ага, а то некоторые украинцы прорываются в РФ и своими глазами видят, что реально, а что — миф от СМИ Украины…» — отметила alla nek.

«А что, много россиян приезжают в Украину?» — подытожил «Павел I».