Красноярск, 28 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили об участившихся случаях мошенничества, когда неизвестные звонят гражданам и представляются руководителями прокуратуры региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Злоумышленники убеждают граждан «помочь» в разоблачении аферистов. Для этого они просят оформить кредиты и перечислить деньги на указанные ими «безопасные счета», что должно помочь в поимке мошенников.

«При этом злоумышленники подделали телефонный номер через ip-телефонию на номер дежурной службы прокуратуры края и производят звонки с него под видом прокурорских работников», — отметили в ведомстве.

В связи с этим гражданам настоятельно рекомендовано не выполнять никаких финансовых операций по указанию неизвестных лиц. По всем подобным случаям им необходимо обращаться лично в банк.

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