Москва, 28 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 777 из Пунта-Кана (Доминиканская республика) с возможным повреждением шасси приземлился в московском аэропорту Шереметьево в штатном режиме. Об этом 28 ноября сообщили в экстренных службах.

Pedro Aragão Boeing-777

«Самолет сел в штатном режиме. Пострадавших нет», — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября самолёт с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, следовавший в Китай, из-за неполадок приземлился в Москве.