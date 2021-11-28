Москва, , 13:00 — REGNUM Певец и композитор Александр Градский стал человеком, который определил целую эпоху, заявил певец Лев Лещенко в беседе с RT.

Александр Градский Rpo

Александр Градский умер в одной из московских больниц 28 ноября на 73-м году жизни. Лещенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора.

«Очень печально. Вместе с Александром Борисовичем ушла целая эпоха настоящих музыкантов, профессионалов, которые уважали и изучали свою профессию, были великими художниками в полном смысле этого слова», — рассказал Лещенко.

Он подчеркнул, что Градский был выдающимся человеком, которому удавалось работать в совершенно разных музыкальных жанрах. Лещенко добавил, что Градскому удалось стать одному из лидеров отечественного рок-н-ролла и определить целую эпоху.

Лещенко заявил, что такие работы Градского, как песня «Как молоды мы были», останутся на века. Он подчеркнул, что никто не мог лучше передать чувства любви к Отечеству, к семье и дому.

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